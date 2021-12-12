Юные тюменцы в игровой форме познакомятся с Конституцией Фото: google.ru/maps

В школе №72 пройдет тематическая интерактивная игра для обучающихся начальной школы, она пройдет 13 декабря, сообщает издание «Мегатюмень».

- Интерактивное мероприятие состоит из шести, в большей степени, логических заданий, связанных с правом. Сначала дети выполнят их, а затем учащимся будет предложено создать свой "Классный свод правил", - рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алексей Петров.

По его словам, образец интерактивной игры советнику по воспитательной работе направили представители регионального отделения РДШ. А в школе №72 его немного изменили и адаптировали под занятие с младшими классами.

- Конечно, не следует забывать про возрастные особенности детей, поэтому объяснять нужно на понятном им языке. На примере "Классного свода правил", мы будем объяснять детям, что такое конституция, - добавил Алексей Юрьевич Петров.