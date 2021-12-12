Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 декабря 2021 года: заболели еще 303 человека Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Тюменской области за сутки зарегистрировано 303 случая заболевания (всего с начала пандемии - 84 568); 412 человек выздоровели (за весь период - 66 572). Из общего числа заболевших заразились 35 детей, а 34 пациента находятся на ИВЛ. Кроме того, 34 306 человек остаются под медицинским наблюдением. Против коронавируса вакцинированы 951 106 человек, полный курс прошли 861 568 жителей.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 31 391 человек.