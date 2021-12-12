С помощью карточек тюменцам объяснят самые важные статьи Конституции РФ Фото: Мультицентр «Моя территория»

Мультицентр «Моя территория» подготовил для молодых жителей Тюмени карточки с простым объяснением самых важных статей основного закона РФ – Конституции. Вся информация доступна в социальных сетях центра, об этом сообщили в издании «Мегатюмень».

- Карточки созданы с целью просвещения, объяснения молодым людям законов Российской Федерации. Нами были отобраны некоторые статьи из Конституции, которые могут быть более интересными для молодых людей. И в карточках к каждой статье мы привели в пример фильмы, которые ассоциируются с содержанием этих статей. Чтобы каждый мог посмотреть эти карточки и понять принцип работы статьи, - рассказала представитель центра Анжелика Фалалеева.

Такими публикациями центр старается помочь молодежи разобраться в сложном юридическом языке, которым написаны статьи.

По словам Анжелики Фалалеевой, политическое и правовое просвещение сейчас не менее важно, как и финансовая грамотность. Молодые люди стали чаще интересоваться политической жизнью страны и участвовать в ней.