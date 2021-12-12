Виртуальный гид проведёт тоболяков и гостей города по Базарной площади

Тобольск Фото: google.ru/maps

В Тобольске запустился интерактивный маршрут по Базарной площади и улице Мира. Жители и гости города могут пройти маршрут вместе с виртуальным гидом Мартином и окунуться в историю города.

Маршрут «По Базарной площади» разработан в рамках проекта «Вектор улиц» на платформе приложения Телеграм. Пройти маршрут может любой желающий. С собой необходимо взять телефон, наушники. Маршрут включает 7 локаций, содержит истории о купеческих домах и усадьбах на улице Мира. Виртуальный гид повествует об исторических зданиях не только с помощью текстовых сообщений и аудиорассказов, но и предлагает посмотреть видеозарисовки о жизни людей на Базарной площади в конце XIX века.

- Мы легко обращаемся к гидам, когда приезжаем в другие города и страны. Но не задумываемся, что раньше происходило там, где мы живем, гуляем. Больше ста лет назад Базарная площадь была главным экономическим центром. Там жизнь кипела! Виртуальный гид Мартин поможет в увлекательном формате узнать о богатом историческом прошлом этого места. — рассказала Светлана Спехова, руководитель проекта «Вектор улиц».