Жителям Тюмени рассказали как правильно упаковывать новогодние посылки Фото: Татьяна Коркина

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, накануне праздника жители Тюменской области отправляют посылки и бандероли с подарками во все уголки страны и даже за рубеж. В декабре Тюменский магистрально-сортировочный центр принимает 12 тысяч посылок.

Тюменские почтовики рассказали, как правильно упаковывать новогодние посылки. По их словам, упаковка должна соответствовать типу посылки. Подарочные книги, журналы весом до 3 кг можно отправить бандеролью. В почтовом отделении отправителю предложат упаковать содержимое в пластиковый пакет или плотную бумагу.

- Тяжелые и крупные вещи следует отправлять в коробке, мешке или обшитые плотной тканью. Крупные вещи обычно отправляют в прочной картонной коробке. Их можно приобрести в почтовом отделении. Коробки различаются по размеру. Максимальный размер короба, который можно приобрести на почте, 42,5×26,5×38 см, - пояснили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Хрупкие предметы можно обернуть воздушно-пузырчатой пленкой и сделать специальную пометку «Осторожно» у оператора перед отправкой. Как отмечают специалисты, нельзя пересылать скоропортящиеся продукты питания и напитки, опасные предметы, которые могут повредить остальные посылки или оборудование.