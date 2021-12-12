В Тюменском районе выявили лидеров по количеству инвестпроектов Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском районе подвели итоги инвестиционной деятельности, лидерами по количеству инвестпроектов стали поселок Боровский, Богандинское, Московское и Винзилинское муниципальные образования.

В Тюменском районе реализуется 91 инвестпроект с общим объем инвестиций около 20,3 млрд. рублей, которые помогут дополнительно создать почти 3 тысячи рабочих мест.

В 2021 году в реестр района включили 27 инвестпроектов, 9 из них также сопровождаются специалистами Инвестиционного агентства региона, а 18 находятся на контроле районной администрации. Среди них, строительство торгового центра в Червишевском униципальном образовании, гостевых домов и агротуристического комплекса в Онохинском муниципалитете, пекарни в Каменском МО. Реализованы уже 14 таких проектов, еще 6 планируется завершить до конца года.

В районе активно продолжается развитие туризма. С прошлого года работают пять экскурсионных программ: посещение этностойбища «В гости к народам Севера», «Деревенские встречи» в доме-музее истории крестьянского быта в д. Насекина, «Сыр всему голова» с посещением сыроварни и сел Кулаково и Каменка, тур по горячим термальным источникам «Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени», экскурсия на акваферму в Червишево «Рыба моей мечты».

Кром того, в 2021 году появились еще две экскурсионные программы: «Сладкие истории» в Каменском и «Истории Тобольского тракта».