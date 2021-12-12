Жители Тюменской области могут поддержать фестиваль "Сны улиц" Фото: Театр "Мимикрия"

Жителей Тюменской области зовут поддержать фестиваль "Сны улиц". В голосовании на сайте “Формула добрых дел” участвуют социальные и культурные проекты Тюменской области.

Всего 39 участников и каждый может получить награду - средства на реализацию инициатив в Тобольске. Чтобы поддержать лучшие проекты, необходимо зайти на сайт, выбрать проект и нажать на “сердечко”. Среди участников проект - фестиваль уличных театров ”Сны улиц”, который организуется театром “Мимикрия” и много лет проходит в регионе. Театру нужно больше 4 миллионов рублей, чтобы провести 17-й международный фестиваль в рамках празднования Дня города Тобольска на Базарной площади.

В эту сумму заложены расходы на организацию выступлений театральных коллективов из разных городов России. Организаторы предполагают охват зрительской аудитории в 5 тысяч человек.