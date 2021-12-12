Губернатор Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Конституции Фото: личная страница Губернатора Тюменской области в соцсети

Сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. Губернатор Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с праздником.

- Убежден, уважение к Конституции Российской Федерации, ответственность за судьбу нашей страны, любовь к Родине и созидательный труд для ее благополучия – главные слагаемые успеха в достижении поставленных целей. Желаю вам, дорогие земляки, здоровья и счастья, удачи и новых свершений на благо Отечества. Поздравляю Вас, земляки, с этим праздником - сказал Александр Моор.

В преддверии 12 декабря на сайте юрдиктант.рф стартовал Всероссийский правовой диктант. Жители Тюмени могут принять в нем участие, ответив на 40 вопросов на разные темы: они касаются трудовых, гражданских, семейных прав, прав соотечественников и, конечно, Конституции Российской Федерации. Написать диктант может любой желающий, а специалисты в области юриспруденции могут выбрать вопросы посложнее, в «профессиональном» варианте теста.