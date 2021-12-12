В Тюменской области увеличивается оборот розничной торговли Фото: Татьяна Коркина

Тюменьстат опубликовал данные о социально-экономическом положении региона за 10 месяцев. Согласно докладу, в Тюменской области увеличивается оборот розничной торговли. За 10 месяцев 2021 года он составил 374 млрд 604,9 млн рублей. Причем, если общие траты в январе были на уровне 33 млрд 779,2 млн рублей, то октябрь побил рекорд – 41 млрд 919,1 млн рублей.

Основная часть тюменского шопинга – 200 млрд 629,7 млн рублей – приходится на непродовольственные товары, так в октябре они составили 22 млрд 496,7 млн рублей. На продукты, соответственно, жители потратили 173 млрд 975,2 млн рублей за январь-октябрь и 19 млрд 422,4 млн рублей – за десятый месяц года.

Кроме того, 103 млрд 347,5 млн рублей тюменцы отдал за платные услуги. Начиная с марта объем стабильно выше 10 млрд рублей. Максимум зафиксирован в июне – 11 млрд 68,2 млн рублей, минимум – 8 млрд 831,4 млн рублей.

За год больше всего подорожали бытовые услуги (по сравнению с прошлым годом - 108,8%), услуги образования (108,5%), организаций культуры (106,3%), услуги зарубежного туризма (106,2%). Уменьшились услуги связи (95,4%).