Тюменским подросткам рассказали о вреде наркотиков с помощью социального видеоролика Фото: онлайн-проект «Киберпатруль Тюменской области»

Для тюменских подростков сняли видеоролик о вреде наркотиков. Социальный видеоролик «Обычный подросток» выпустил онлайн-проект «Киберпатруль Тюменской области». Там наглядно показано, как меняется подросток под влиянием наркотиков.

Авторы ролика «Обычный подросток» хотели донести до молодых ребят, что последствия употребления запрещенными веществами могут стать слишком плачевными, предупреждая о том, что даже первый опыт их употребления грозит смертью.

В начале видео появляется здоровый подросток, внешность которого постепенно меняется: появляются мешки под глазами, ранки на руках, он становится неопрятным на вид. Подросток объясняет эти изменения обычными ситуациями: усталостью, большой нагрузкой по учебе, волнением. Раздраженно реагирует на замечания окружающих. В конце он осознает, что сделал неправильный выбор, и хочет вновь стать обычным подростком.

Киберпатруль это онлайн-проект, который помогает родителям оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете.