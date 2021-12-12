Погода на 12 декабря 2021 года в Тюмени: ветер порывами до 11 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 12 декабря, в Тюмени ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, местами до -25 °С, днем -9, -14 °С. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.

Погода в Тюмени 12 декабря 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В этот день люди говорили: «Пришел Парамон - снег с крыши вон», - и очищали кровли от снежных «шапок». Интересно, что делать это нужно было непременно веником или метлой, но ни в коем случае не лопатой - чтобы крыша не прохудилась. По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу - не быть хлебу»; «Снег глубок - год хорош»; «Много снега - много хлеба, вода разольется - сена наберется»; «Снег земле-кормилице - теплый кожух», - такие приметы и поговорки знали крестьяне.