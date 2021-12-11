Тюменские активисты получили паспорта в историческом парке «Россия – моя история». Фото - Детская школа искусств имени В.В. Знаменского.

Тюменские активисты получили паспорта в историческом парке «Россия – моя история». Мероприятие состоялось накануне, 10 декабря.

– Главными героями знаменательного события стали 26 тюменских подростков, которые уже в 14 лет имеют внушительный список достижений в учебе, спорте, творчестве, принимают активное участие в общественной и культурной жизни города и области, являются лидерами общественных объединений, – сообщают организаторы.

Стало известно, что, к примеру, детскую школу искусств имени В.В. Знаменского представили учащийся по классу фортепиано Александр Пак и учащаяся по классу хореография Екатерина Берсенева.

– Наградой ребятам за успешную деятельность стало получение паспортов гражданина Российской Федерации из рук почетных гостей - заместителя главы города Тюмени Веры Соловьевой, депутата Тюменской городской Думы, мастера спорта международного класса по каратэ, президента Федерации каратэ Тюменской области Андрея Потапова и других, – отметил в школе.

После торжественной церемонии для ребят провели обзорную экскурсию по историческому парку «Россия – моя история».