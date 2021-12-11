В тюменском ЦУМе готовы к открытию музея торговли. Фото: c cайта 2ГИС

В тюменском ЦУМе готовы к открытию музея торговли к своему 75-летнему юбилею. Уже определена концепция, сейчас идёт оформление экспонатов.

– Наша история неразрывно связана с развитием розничной торговли и экономической историей региона. За все время работы миллионы товаров разошлись по большой области. Часть из них выходит из моды, какие-то вышли из употребления, что-то уже забытое хранится в кладовках. А ведь все это своеобразные памятники эпохи. С помощью тюменцев мы продолжаем формировать коллекции и ждём всех, кто готов поделиться приобретёнными в советское время вещами, – рассказала генеральный директор ЦУМа, член торгово-промышленной палаты Юлия Глазунова.

По ее словам, они готовы предоставить площадь музея для показа различных коллекций.