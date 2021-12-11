В Тюмени прирост населения составит по прогнозам 50 тысяч человек. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прогнозируют прирост населения на 50 тысяч человек. В 2021 году уже родилось больше 11 тысяч малышей.

Так, по прогнозу на 1 января 2023 году численность населения составит 844,8 тысяч, на начало 2024 года – до 861,7 тысяч, на начало 2025-го – до 878,4 тысяч человек.

По данным Тюменьстата, на 1 октября 2021 года, в регионе проживает 1 млн 551,3 тыс. человек – на 9,2 тыс. больше, чем годом ранее, передает «Вслух.ру».