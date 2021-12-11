Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 13:08

В Тюмени прирост населения составит по прогнозам 50 тысяч человек

В 2021 году уже родилось больше 11 тысяч малышей
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени прирост населения составит по прогнозам 50 тысяч человек.

В Тюмени прирост населения составит по прогнозам 50 тысяч человек.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прогнозируют прирост населения на 50 тысяч человек. В 2021 году уже родилось больше 11 тысяч малышей.

Так, по прогнозу на 1 января 2023 году численность населения составит 844,8 тысяч, на начало 2024 года – до 861,7 тысяч, на начало 2025-го – до 878,4 тысяч человек.

По данным Тюменьстата, на 1 октября 2021 года, в регионе проживает 1 млн 551,3 тыс. человек – на 9,2 тыс. больше, чем годом ранее, передает «Вслух.ру».