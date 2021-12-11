Тюменцев научат ощущать тело в окружающем пространстве.

Тюменцев научат ощущать тело в окружающем пространстве. Мастер-класс «Умное тело» пройдет 14 декабря в 19.00 в Молодежном театральном центре «Космос».

Его проведет Татьяна Гордеева – практикующий хореограф и танцевальный художник из Москвы, в прошлом солистка театра «Кремлевский балет».

На мастер-классе она покажет, как через современный танец исследовать напряжение тех мышечных структур, которые ограничивают возможности нашего тела. Расскажет, как прийти к телесной осознанности, начать прислушиваться к внутренним процессам и ощущению тела в окружающем пространстве, передает «Мегатюмень».