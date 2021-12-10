Полпред Якушев посетил Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. Фото - uralfo.gov.ru.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетил Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. Он выступил на совещании, посвященном сотрудничеству российских машиностроительных предприятий и компаний топливно-энергетического комплекса.

– От самочувствия нефтегазовой отрасли во многом зависит и текущее состояние смежных отраслей, и дальнейшее высокотехнологичное развитие отечественной промышленности. Наши предприятия химической промышленности и машиностроительного комплекса обладают особыми компетенциями. Необходима тесная интеграция планов нефтегазовых компаний с производственными и научно-испытательными планами смежных предприятий, – заявил Якушев.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, в свою очередь, отметил, что применение отечественных технологий на нефтегазовых предприятиях крайне важно для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. Новые проекты ТЭК – освоение шельфа, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов – это вызов для российских предприятий.