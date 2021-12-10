В конце декабря тюменцев ожидает повышение цен на жилье. Фото - Брусника.

В 2021 году в России подорожало буквально всё. Повышение цен коснулось и строительного рынка. Увеличилась стоимость арматуры, утеплителя, кирпича. Соответственно, выросли в цене и квартиры в новостройках.

История 1. Детская или кабинет – нужно больше метров

Фото - Брусника.

Почти 70% жилья тюменцы покупают в ипотеку. Чаще всего семья выбирает жилье такой площади, которая необходима прямо сейчас, – не больше. Однако со временем в связи с расширением состава семьи появляется необходимость в более просторной квартире, а ипотека еще не выплачена.

Для такого случая «Брусника» разработала программу «бесшовного» переезда из старой квартиры в новую. Клиенту не придется тратить время на сбор документов и поиск денег на погашение ипотеки.

Компания выкупает квартиру клиента по рыночной цене, при необходимости гасит ипотеку и другие долги, часть денег, которые можно потратить на ремонт, перечисляет продавцу наличными, а оставшуюся сумму вносит в качестве платы за новостройку. Далее помогает взять ипотеку в банке-партнере под ставку от 0,1% на весь период строительства дома, а также дает возможность жить в уже проданной квартире до 2,5 лет.

Если это ваш случай, можно посмотреть квартиры с увеличенной площадью, отдельным входом, террасами и постирочными в новостройках «Брусники». Цены актуальны до 21 декабря.

История 2. Есть только первоначальный взнос на квартиру и регулярный доход

Этот случай требует решимости и расчетливости одновременно. Дело в том, что за 2021 год цена на новостройки в среднем выросла на 20 – 25%, и никаких предпосылок для снижения стоимости пока не видно. С 21 декабря жилье может стать еще дороже. Поэтому есть смысл определиться с квартирой в этом году, чтобы в следующем заниматься дизайном интерьера. В этом декабре вы еще не поставите елку на новой террасе, зато уже через год можно планировать переезд.

Фото - Брусника.

Всё, что вам нужно, это выбрать и забронировать квартиру на сайте «Брусники», получить справку о доходах для всех заемщиков и передать ее для одобрения ипотеки (остальное бесплатно сделает специалист отдела продаж), приехать на просмотр в выбранный проект, оформить сделку до 20 декабря, до повышения цены. За ходом строительства можно следить онлайн весь следующий год.

История 3: Есть наследство – двушка в N–ске

Это как раз тот случай, когда можно превратить неиспользуемое жилье в инструмент инвестиций, удобный офис или в будущее место жительства для подросшего ребенка. Часто квартиры, полученные в наследство, годами стоят без дела. У собственников нет времени, чтобы оценить и выгодно продать квартиру.

«Брусника выкупает квартиры в 220 городах России – быстро (от трех дней) и честно (по рыночной цене). Вырученную сумму можно инвестировать в новую квартиру, например, в Доме у Озера. В центральной части Зареки строится дом, в котором спроектированы квартиры с террасами и балконами, более просторные двухэтажные с отдельным входом (их удобно использовать для частной практики врачу или репетитору).

Фото - Брусника.

На недостающую сумму «Брусника» поможет получить ипотеку на период строительства дома под 0,1% годовых, так что платежи за новостройку не будут обременительными. «Инвестиционную» квартиру необязательно сдавать в аренду, можно организовать в ней офис или небольшую нешумную мастерскую.

Записаться на просмотр можно на сайте компании.

Застройщик ООО «Брусника. Специализированный застройщик». Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте Наш.дом.рф. Банк: ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия 1481.