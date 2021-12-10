В Тюменской области с начала года изъяли более 120 кг наркотиков. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с начала года изъяли более 120 кг наркотиков Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на онлайн-заседании областной антинаркотической комиссии.

По его словам, также была пресечена деятельность двух подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. Количество преступлениий , совершенных в состоянии наркотического опьянения, сократилось на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, полицейские пресекли деятельность трех распространявших наркотики интернет-магазинов. Количество выявленных наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологии, увеличилось на 24,9%.

Всего же за 9 месяцев в регионе выявлено более 2,3 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.