Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 11:35

В Тюменской области с начала года изъяли более 120 кг наркотиков

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюменской области с начала года изъяли более 120 кг наркотиков.

В Тюменской области с начала года изъяли более 120 кг наркотиков.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с начала года изъяли более 120 кг наркотиков Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на онлайн-заседании областной антинаркотической комиссии.

По его словам, также была пресечена деятельность двух подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. Количество преступлениий , совершенных в состоянии наркотического опьянения, сократилось на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, полицейские пресекли деятельность трех распространявших наркотики интернет-магазинов. Количество выявленных наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологии, увеличилось на 24,9%.

Всего же за 9 месяцев в регионе выявлено более 2,3 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.