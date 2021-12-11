Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 10:08

Тюменские гаишники усилят контроль на федеральной трассе

Особое внимание уделят автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменские гаишники усилят контроль на федеральной трассе.

Тюменские гаишники усилят контроль на федеральной трассе.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские гаишники усилят контроль на федеральной трассе перед новогодними праздниками. Особое внимание уделят автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, где в 2021 году погибли 43 человека..

– Учитывая, что в декабре прошлого года ДТП с погибшими в них людьми на северной трассе случались особенно часто, число нарядов ДПС здесь увеличено. В Уватский район передислоцированы из Тюмени наряды специализированного взвода ДПС для контроля за движением, – сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства призывают водителей выбирать безопасную скорость в зимних условиях, учитывая погоду, видимость и состояние проезжей части.