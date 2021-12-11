Казахстанцы едут в Тюмень лечиться, несмотря на пандемию. Фото: c cайта 2ГИС

Казахстанцы едут в Тюмень лечиться, несмотря на пандемию. Недавно Марьям, у которой серьезное заболевание почек, со своей бабушкой Салтанат приехала в Областную клиническую больницу №1.

– Хирургическое вмешательство прошло успешно, маленькая пациентка уже готовится к выписке. Но и после возвращения домой контакт с врачом не прервется. Через три месяца нужно будет пройти ультразвуковую диагностику, а через полгода после операции – рентгенографию, – объяснила пресс-секретарь медучреждения Наталья Ильина.

В 2015 году ОКБ №1 вошла в региональный проект «Станем ближе», который объединил ведущие учреждения здравоохранения, отели и туроператоров. С 2019 года в Тюменской области медпомощь иностранным гражданам оказывается в рамках национального проекта «Здравоохранение» под единым брендом «Medical City».