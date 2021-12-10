В Тюмени директор сети заправок и главбух с родней похитили у государства 95 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя сети АЗС «Кондор-2» и главбуха. Их, соответственно, обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и пособничестве.

С 2017 по 2019 годы обвиняемые реализовали схему дробления бизнеса, для чего привлекли родню и знакомого – все ипээшники. Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения, руководитель организации осуществлял общее руководство деятельностью участников преступной схемы, закупал нефтепродукты и продавал их через собственную сеть АЗС.

– Это позволило организации необоснованно минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн рублей. Следствием наложен арест на недвижимое имущество на сумму свыше 189 млн рублей, – сообщили в местном СК.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.