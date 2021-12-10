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Общество10 декабря 2021 8:26

Отличившиеся тюменцы получат паспорта в парке «Россия – моя история»

Участников отметят признательностями главы
Сергей Швецов
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Отличившиеся тюменцы получат паспорта в парке «Россия – моя история». Фото - ТГМЦ.

Отличившиеся тюменцы получат паспорта в парке «Россия – моя история». Фото - ТГМЦ.

26 отличившихся тюменцев получат паспорта в парке «Россия – моя история». Участников отметят признательностями главы сегодня, 10 декабря, в 15.00.

– На торжественное событие ко Дню Конституции РФ пригласили подростков, добившихся высоких результатов в учебе, дополнительном образовании, творчестве, спорте, принимающих активное участие в общественной и культурной жизни города и области, являющихся лидерами общественных объединений, – сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

Завершится торжественное мероприятие обзорной экскурсией по историческому парку.