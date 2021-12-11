В Тюмени из-за ремонта библиотеки перенесли переезд экспозиции о Крапивине. Фото - Яндекс.

В Тюмени из-за ремонта центральной детской библиотеки перенесли переезд экспозиции о писателе Владиславе Крапивине. Ремонт планировали закончить к 15 декабря.

– Когда ремонт подойдет к завершению – пока не могу сказать, до конца года точно не успеем. До 15 декабря надеемся на завершение работ в читальном зале. А еще остаются коридор, входные группы. Ремонт – это дело непростое, – отметила заведующая библиотекой Наталья Ильиченко.

Несмотря на неоконченный ремонт, уже с января 2022 года библиотека, как и предполагалось, продолжит свою деятельность под именем знаменитого писателя, сообщает «Тюменская область сегодня».