В Тобольске мужчина убежал из магазина с неоплаченными пеной для бритья и станком. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от представителя магазина о том, что у них неизвестный мужчина похитил товар на общую сумму более 2000 рублей. Наряд задержал ранее судимого 46-летнего подозреваемого и доставил в отдел полиции.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что у него закончились деньги. Он намеренно зашёл в магазин и похитил то, что можно было спрятать в кармане, – бритвенный станок с кассетами и пену для бритья. Когда злоумышленник выходил из торговой точки, сработала антикражная система.

– Продавец пыталась остановить подозреваемого и схватила его за верхнюю одежду, но он оттолкнул её руку и скрылся с похищенным товаром, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время товар изъят и будет возвращен законному владельцу. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.