Тюменские волонтеры 55+ запишут новогодние видеопоздравления в частушках. Фото - Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" в ВК.

Тюменские волонтеры 55+ запишут новогодние видеопоздравления в частушках в рамках онлайн-челленджа #ВобъективеНовогоГода. Создать видео-открытку, рассказав стихотворение или историю, спев песню или частушку, нужно в новогодней локации.

– Получившийся ролик следует отправить сообщением в официальные группы Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или благотворительного фонда «Старшее поколение» во ВКонтакте или на электронную почту marketing-togc@mail.ru. В теме письма необходимо указать ФИО автора вместе с прикрепляемым файлом, – сообщает благотворительный фонд «Старшее поколение».

Видеоматериалы принимают до 25 декабря. Онлайн-поздравления будут публиковать ежедневно до 11 января 2022 г. во ВКонтакте здесь и здесь под хэштегом #ВобъективеНовогоГода, передает «Тюменская линия».