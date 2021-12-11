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Общество11 декабря 2021 6:20

Познакомиться с историей Ишима можно онлайн

Цифровая платформа «Артефакт» открылась в музее «Городская управа»
Сергей Швецов
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Познакомиться с историей Ишима можно онлайн. Фото - artefact.culture.ru.

Познакомиться с историей Ишима можно онлайн. Фото - artefact.culture.ru.

Познакомиться с историей Ишима можно онлайн. Цифровая платформа «Артефакт» открылась в музее «Городская управа».

– Посетителям достаточно навести камеру мобильного устройства на экспонаты и с помощью технологии дополненной реальности узнать о них все. Бесплатное приложение дает возможность прослушать аудиогид с версией на иностранном языке, – сообщает администрация Ишима.

Кроме того, благодаря проекту, экспозицию можно посмотреть из дома. Для этого нужно зайти на официальный портал «Артефакта». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Культура», передает «Тюменская линия».