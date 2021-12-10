Более 140 тюменцев не оплатили платную парковку. Фото: Мария Толстихина

Более 140 тюменцев не оплатили платную парковку с конца ноября. Напоминаем, что тестовый режим завершается 13 декабря. Штраф составляет 2500 рублей.

– Чтобы горожане успели привыкнуть к нововведению, было принято решение: в первые две недели уведомлять водителей, не оплативших парковку вовремя. Они получат предупреждение и предписание оплатить парковку, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Стоимость новых паркингов составляет 30 руб./час. Платный период действует в будни с 7.00 до 19.00. При этом первые 15 минут даются на оплату. После окончания парковочной сессии у пользователя также есть 15 минут на то, чтобы продлить парковку либо покинуть её. После 7 часов вечера и до 7 утра, а также в выходные и праздничные дни оплачивать паркинг не нужно.