Проходят выборы в Студсовет Тюменской области. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

В Тюмени проходят выборы в региональный Студсовет. Принять участие может любой студент очной формы до 25 лет.

– В 2021 году кандидатов ждет 4 этапа отбора: запись видеоролика о своих планах по изменению студенческой среды, онлайн-собеседование, дебаты и студенческое онлайн-голосование. Победителей определят по результатам двух финальных этапов, – сообщили в студсовете.

Кстати, к председателей объединенных советов обучающихся вузов есть возможность попасть в состав Студсовета автоматически. Молодые люди должны предоставить протокол голосования и подтвердить, что на выборах председателя внутри учебного заведения за них проголосовали более 5% студентов, передает «АиФ-Западная Сибирь».