В Тюмени запустили новый проект «МедиУМ» для школьников старше 14 лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени запустили новый проект «МедиУМ» для школьников старше 14 лет. Программа включает в себя три этапа.

– Для погружения в сферу для ребят провели встречу с профессионалами - представителями радио и интернет-газеты. Участники смогли пообщаться с ними напрямую, – сообщила куратор муниципального ресурсного центра поддержки и развития Российского движения школьников города Тюмени Виктория Чепик.

Школьники будут общаться с представителями каждой сферы, набираться знаний и применять их на практике. По итогам каждого направления участники выполнят творческое задание, передает «Тюменская область сегодня».