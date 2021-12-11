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Общество11 декабря 2021 3:18

В Тюмени запустили новый проект «МедиУМ» для школьников старше 14 лет

Программа включает в себя три этапа
Сергей Швецов
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В Тюмени запустили новый проект «МедиУМ» для школьников старше 14 лет.

В Тюмени запустили новый проект «МедиУМ» для школьников старше 14 лет.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени запустили новый проект «МедиУМ» для школьников старше 14 лет. Программа включает в себя три этапа.

– Для погружения в сферу для ребят провели встречу с профессионалами - представителями радио и интернет-газеты. Участники смогли пообщаться с ними напрямую, – сообщила куратор муниципального ресурсного центра поддержки и развития Российского движения школьников города Тюмени Виктория Чепик.

Школьники будут общаться с представителями каждой сферы, набираться знаний и применять их на практике. По итогам каждого направления участники выполнят творческое задание, передает «Тюменская область сегодня».