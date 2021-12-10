Тоболяк отсудил 200 тысяч рублей за смерть сына после драки. Фото: Ольга Крыльцова

Тоболяк отсудил 200 тысяч рублей за смерть сына после драки. Деньги за моральный вред выплатит виновник гибели мужчины.

Напомним, что потасовка произошла в 2015 году. Тогда же суд признал виновным избившего парня и за причинение тяжкого вреда здоровью назначил ему наказание в виде лишения свободы. Потерпевший постоянно лечился в условиях стационара и через два года умер.

Отец жил в постоянной депрессии, ухаживая за ставшим инвалидом сыном, и сильно сопереживал его страданиям. Он требовал компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.