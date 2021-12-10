Студентам из Тюмени начислят допбаллы за знаки ГТО. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

Студентам пяти тюменских вузов начислят допбаллы за знаки ГТО. Нововведение вступает в силу с нового года.

– В ТюмГУ и ТВВИКУ обладатели золота получат по три балла. Абитуриенты индустриального и медицинского университетов могут рассчитывать на два дополнительных балла за любой знак. В ГАУ Северного Зауралья поощрят поступающих десятью баллами, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Эксперты советуют выполнить нормативы в четвертом квартале 2021 года или в первом квартале 2022-го, чтобы успеть получить знаки отличия до старта приемной кампании.