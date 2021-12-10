В УрФО почти на треть за год увеличился объем строительства. Фото: Вадим Бегун

В УрФО почти на 27,5% увеличился объем строительства по сравнению с январём – октябрём 2020 года. Таким образом, возведение жилых домов идет опережающими темпами.

Кроме того, на 6% вырос индекс промышленного производства. Товаров собственного производства отгружено на 13% больше. Поступление налогов в консолидированный бюджет России выросло на 15,5%.

– В то же время, по некоторым показателям есть отрицательная динамика. В частности, по объёму инвестиций в основной капитал. Причины тому как объективные, так и субъективные: завершение крупных инвестпроектов в прошлом году, сокращение капиталовложений со стороны крупных инвесторов, – объяснил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Он обратил внимание глав регионов на подготовку к новогодним праздникам. Якушев поручил организовать бесперебойную работы систем жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и других.