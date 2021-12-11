Погода на 11 декабря 2021 года в Тюмени: весь день будет стоять ясная погода

В Тюмени весь день будет стоять ясная погода. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 декабря, до рассвета в Тюмени небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 6 – 10 градусов, днем ожидается минус 12 – 13. Вечером столбики термометров покажут 13 – 14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если случается метель — быть лету непогожим, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.