Под Тобольском в страшной автокатастрофе погибли две женщины. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 195-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе произошло жесткое дорожно-транспортное происшествия. К сожалению, есть погибшие.

По предварительным данным, «Киа-Церато» стал обгонять впереди едущий автомобиль, для чего выехал на встречку. Там он столкнулся с большегрузом «Мерседес». После этого корейскую иномарку отбросило назад – прямо под грузовик «ДАФ».

Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– В аварии погибли 40-летняя водитель и пассажирка «Киа», ее личность устанавливается. В живых осталась 14-летняя девочка, которую родители отправили из Тюмени в Тобольск, она с травмами доставлена в больницу. Предварительно извесно, что подросток не была пристегнута ремнем безопасности, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего дорожного инцидента. Движение по федеральной автодороге идет без ограничений.