В Тюмени поменяли расписание маршрутам № 47, 47д и 120к. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени поменяли расписание маршрутам №№ 47, 47д и 120к. Нововведения вступят в силу с 13 и 15 декабря.

Так, с 13 декабря 2021 года изменится расписание маршрутов регулярных перевозок № 47д «Ул. Дамбовская – ул. Вологодская» и № 47 «Ул. Дамбовская – ул. Высотная».

С 15 декабря 2021 года изменится расписание маршрута № 120к «СК «Здоровье» – с/о «Солнечное».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.