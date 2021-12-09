Тюменец в длительном запое сломал возлюбленной ребро доской от забора. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции поступило сообщение от медика, что в больницу с переломом ребра поступила 40-летняя жительница села Покровское. Пострадавшая проживала с сожителем, который на протяжении недели пил алкоголь.

В один из дней мужчина пришел домой и на почве ревности начал ссорится с возлюбленной. В ходе конфликта злоумышленник вышел на улицу, оторвал от забора доску и ударил ею по боку женщины.

– Та вытолкнула его на улицу и больше не впускала. Позже гражданка обратилась в больницу, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Участковый задержал ранее судимого 30-летнего жителя села Байкалово. Свою вину задержанный признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.