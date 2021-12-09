«Все в состоянии разрушенности!». Тюменка показала, в каких условиях живет с детьми в доме на улице Гастелло

Тюменка показала, в каких условиях живет с детьми в доме на улице Гастелло. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменка показала, в каких условиях живет с детьми в многоквартирном доме № 56а на улице Гастелло. Она жалуется на управляющую компанию, которая не делает ремонт в МКД.

«Всё в грязи! Подъезд не моют, территорию не прибирают, ремонтных работ не ведут! Всё в состоянии разрушенности! Перила много лет оторваны, покрытие пола на первом этаже всё в дырах. Страшно с детьми передвигаться, только за руку и не иначе, чтобы не запнулись об эти оторванные заплатки и дыры и не упали в эти помои на пол», – такое сообщение написала горожанка в социальных сетях, приправив его фотографиями.

Женщина жалуется на управляющую компанию, которая не делает ремонт в МКД. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

По ее словам, несмотря на то что на дворе уже декабрь, в подъездах лежит июньский пух от тополей. Люди вынуждены сами мыть пол, так как по нему просто противно ходить. Кроме того, на первом этаже постоянно стоит невыносимый запах канализации. А теперь еще и мыши одолели…

«Они расплодились в подвале так, что добрались до жителей четвертых и пятых этажей! За это всё мы вынуждены платить деньги! Живем в антисанитарии!» – резюмирует возмущенная тюменка.

Пока неизвестно, предпримет ли какие-то меры Государственная жилищная инспекция Тюменской области. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Пока неизвестно, предпримет ли какие-то меры Государственная жилищная инспекция Тюменской области, но ответ по поводу другого обращения уже от ведомства есть. Дело в том, что под вышеуказанным постом другая женщина написала о проблемах дома на Олега Антонова 6/2, который курирует та же управляющая компания, которая и здесь, по словам жильцов, бездействует.

Так вот, в ГЖИ ответили, что на контроле есть предписание: до 14 января 2022 года УК должна устранить течи трубопроводов внутридомовых инженерных сетей, а также осушить подвал.