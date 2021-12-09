«Девятаев» и «Коса»: что еще тюменцы смотрели в 2021 году.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Тюмени и Тюменской области на основе статистики спроса жителей региона на фильмы и сериалы за 2021 год и рассказали о предпочтениях тюменцев.

В этом году тюменцам больше всего полюбились триллеры, детективы и кассовые блокбастеры. Первое место среди российских сериалов занял триллер «Коса» (18+), в котором снялись Линда Лапиньш и Александр Горбатов. Сериал рассказывает о загадочных убийствах молодых девушек на Куршской косе.

Второе место у комедии «Секреты семейной жизни» (18+). В центре сюжета молодая семья, которая решает проблемы брака нестандартным способом. «Бронзу» отдали подростковому триллеру «Подслушано» (16+) Ильи Куликова о расследовании исчезновения школьников. Об этом сообщила в своем Instagram директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Что касается зарубежного кино, то жители Тюменской области активно смотрели сериал «Отчаянные домохозяйки» (16+), «Дюну» (12+), снятую по серии книг Фрэнка Герберта, а также медицинскую мелодраму «Анатомия страсти» (16+).

В список самых любимых фильмов 2021 года тюменцы включили блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев» (16+) с Павлом Прилучным и экранизацию культовой одноименной видеоигры «Мортал Комбат» (16+), фильм, ставший лауреатом фестиваля «Кинотавр» за лучший дебют, «Общага» (18+), а также блокбастер по мотивам комиксов «Веном» (16+) с Томом Харди в главной роли.

В 2021 году тюменцам близки стали и документалки. Самыми популярными фильмами в регионе стала биографическая картина об ученом, создавшем водородную бомбу, «Сахаров. Две жизни» (16+), фильм, раскрывающий секреты затонувшего корабля «Титаник», (12+) и историческая реконструкция «Карман России» (16+).

По информации аналитиков, в целом россиян больше всего привлекали детективные ленты и драмы. Первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+) о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь, а второе - мелодрама «Клиника счастья» (18+). В топ-5 также вошли триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), сериал «Коса» и фильм «Девятаев» (12+).