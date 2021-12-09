В Тюмени при болельщиках состоится Финал Кубка мира по лыжным гонкам. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени при болельщиках состоится финал Кубка мира по лыжным гонкам. Спортивное мероприятие пройдет 18 – 20 марта 2022 года на трассах спорткомплекса «Жемчужина Сибири».

– Проход на трибуны будет осуществляться при наличии паспорта, QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против коронавируса или ранее перенесенное заболевание COVID-19. Также можно предъявить медицинский документ, который подтверждает наличие противопоказаний, и отрицательный результат лабораторного исследования, – сообщили в информационном центре правительства региона.