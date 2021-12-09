Двум сотрудникам «РН-Пурнефтегаза» присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». Фото: Предоставлено "КП"

Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности» присвоено двум операторам по добыче нефти и газа компании «РН-Пурнефтегаз» – Эдуарду Харитонову и Виталию Липчану. Указ о награждении № 596 от 25.10.2021 г. подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Почётного звания опытные нефтяники удостоены за заслуги в области развития нефтяной и газовой промышленности, а также за многолетнюю и добросовестную работу.

Нагрудный знак и удостоверение Виталию Липчану вручил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Салехарде на торжественной церемонии, приуроченной к празднованию 91-й годовщины со дня образования региона. Виталий Деомидович на протяжении 33 лет трудится в нефтегазодобывающей отрасли, из них 28 лет в «РН-Пурнефтегазе». При его непосредственном участии введено в работу более 90% нефтегазодобывающей системы самого сложного по геологической структуре месторождения предприятия – Комсомольского, запущены основные производственные объекты. Накопленные опыт и знания Виталий Липчан передаёт молодым специалистам, под его наставничеством прошли стажировку и допущены к работе более 15 операторов по добыче нефти, газа и конденсата. За производственные достижения Виталий Липчан был занесён на Доску почёта «РН-Пурнефтегаза», также награждён благодарностью губернатора ЯНАО.

В числе самых опытных нефтяников «РН-Пурнефтегаза» и Эдуард Харитонов. Под его руководством ежегодно свои профессиональные навыки совершенствуют участники корпоративного смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии» в номинации «Оператор по добыче нефти и газа». Свой опыт Эдуард Алексеевич передаёт не только молодым специалистам предприятия, но и своему сыну, который окончил нефтяной техникум и планирует работать в «РН-Пурнефтегазе». За заслуги в эффективном освоении и эксплуатации нефтяных месторождений, модернизации нефтепроводов и добывающих скважин с применением высокотехнологичного оборудования Эдуард Харитонов ранее был награждён почётной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ.