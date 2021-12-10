«Спряталась в квартире соседки». В Тюмени мужчина душил девушку, которая пригласила его домой

В Тюмени мужчина душил девушку, которая пригласила его домой. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступил звонок от 33-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее душил и угрожал убийством мужчина, с которым она состоит в отношениях.

Сотрудники ППС задержали ранее неоднократно судимого безработного 39-летнего горожанина, которого потерпевшая пригласила к себе в гости, чтобы провести вместе время. Во время распития спиртных напитков между ними вспыхнула ссора.

– Подозреваемый начал душить женщину и угрожать ей убийством. Когда ей удалось вырваться, она спряталась в квартире соседки и, воспользовавшись ее телефоном, обратилась в полицию, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье«Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.