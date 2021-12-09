В Тюмени суд оставил в СИЗО 63-летнего главаря банды, которая вымогала деньги с путан

В Тюмени суд оставил в СИЗО 63-летнего глава банды, которая вымогала деньги с путан. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени до 19 февраля 2022 года продлили заключение под стражей 63-летнему Сергею Патрушеву, который возглавил банду из 10 человек. Они занимались разбоями, мошенничеством и вымогательством, а также незаконно хранили оружие. На их счету около 40 преступлений.

Уголовное дело на Патрушева и двух его единомышленников возбуди в июле. Еще двоих арестовали, двое находятся под подпиской о невыезде, один – под домашним арестом.

– Поводом к задержанию ОПГ послужили заявления от женщин с заниженной социальной ответственностью, у которых рэкетиры вымогали деньги и предлагали свою так называемую «крышу». Они требовали деньги за общее покровительство и у бизнесменов, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По предварительным данным, за этой преступной группой числится не менее 38 вымогательств, одно разбойное нападение и одно мошенничество.