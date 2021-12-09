В Тюмени выберут лучшую самодельную ёлочку. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени выберут лучшую самодельную ёлочку. Конкурс «Зелёная сказка» проводит Центр семейного чтения имени А. С. Пушкина.

– Предлагаем ребятам и их родителям изготовить своими руками поделку – нарядную новогоднюю ёлочку – и принести её в библиотеку. Работа займет почётное место на выставке, и к празднику залы Центра семейного чтения превратятся в настоящий новогодний лес, – сообщили в местном департаменте культуры.

Фото ёлочек будут выложены для всеобщего голосования в группе «Пушкинка» в соцсети «ВКонтакте». Авторы пяти поделок, набравших наибольшее количество отметок «нравится», получат памятные подарки и дипломы победителей.

Приём работ участников продлится до 24 декабря включительно по адресу: ул. Газовиков, 30. Подведение итогов конкурса состоится 25 декабря. Следите за новостями на сайте. Телефон для справок: 47-67-79.