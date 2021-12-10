Тюменца, спилившего пять березок, замучила совесть и он написал явку с повинной. Фото: Вадим Бегун

В Бердюжском районном суде вынесен приговор 54-летнему Александру Сергееву, который незаконно порубил березки. Мужчина решился на темное дело 19 сентября.

– Селяне, которые выкупили деляны, попросили его привезти дрова. Он поехал пилить лес недалеко от деревни Власова. По дороге начался дождь, и обвиняемый решил не ездить в деляну, а спилить в каком-нибудь лесном массиве несколько берез, чтобы не возвращаться домой без дров, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Свалив пять деревьев, он напилил дрова и привез их селянам. Однако через несколько дней его замучила совесть и он написал явку с повинной. Свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном. Причиненный им ущерб в размере более 140 тысяч рублей он обязался возместить по мере возможности.

Суд, исследуя все обстоятельства дела, назначил Сергееву наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с возложением определенных обязанностей.