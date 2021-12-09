Тоболяк требует один миллион рублей: его сын стал инвалидом после драки и спустя два года умер. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольский городской суд обратился мужчина, который требует компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. Его сын, которого сильно побили еще в феврале 2015-го, стал инвалидом и умер 2 января 2017 года.

– 17 февраля 2015 года суд признал виновным избившего парня гражданина Б. и за причинение тяжкого вреда здоровью назначил ему наказание в виде лишения свободы. Потерпевший постоянно лечился в условиях стационара. Его отец часто вызывал скорую медицинскую помощь и от всего этого переносил огромные физические и нравственные страдания, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина жил в постоянной депрессии, ухаживая за ставшим инвалидом сыном, и сильно сопереживал его страданиям. В результате преступных действий ответчика истцу причинен значительный моральный вред.