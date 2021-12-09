В Тюменской области 37-летняя пациентка выпала из окна психинтерната. Фото: yandex.ru.

Из окна таловского психоневрологического интерната, который находится под Ишимом, выпала 37-летняя пациентка.

Пострадавшую женщину увезли в больницу со множественными травмами. По информации «МегаТюмени», после инцидента со всех окон в интернате сняли ручки, чтобы их нельзя было открыть изнутри.

– Предварительно известно, что пациентка выпала из окна третьего этажа накануне, 8 декабря, около 10.00. Сотрудники полиции опрашивают работников интерната и очевидцев. По результатам будет дана правовая оценка произошедшего, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.