Тюменца, поевшего карасей с салом, экстренно прооперировали. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В областной больнице № 4 Ишима спасли мужчину из Викуловского района, который обратился с жалобами на боли в правом подреберье, тошноту, рвоту и незначительное повышение температуры тела. Его экстренно прооперировали.

– Во время хирургического вмешательства была выявлена перфорация тонкой кишки. Причиной несчастного случая стало инородное тело – двухсантиметровая рыбная кость, которую мы обнаружили в ходе операции. Как пояснил пациент, он ел карасей с салом, возможно, поэтому и не почувствовал, как проглотил кость, – рассказал врач-хирург ОБ № 4 Юрий Викторович Пономарев.

Послеоперационный период у мужчины протекал тяжело. В течение недели ему проводилась консервативная терапия в отделении анестезиологии и реанимации. Пациент находился на искусственной вентиляции легких, питался через зонд.

Живот заработал только на пятые сутки. Через неделю его перевели в хирургическое отделение. Сегодня он уже выписан и находится под амбулаторным наблюдением районных врачей.