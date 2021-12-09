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Общество9 декабря 2021 6:26

В Тобольске пассажира оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление кондуктора

Мужчина снял видео, но позже удалил ролик
Сергей Швецов
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В Тобольске пассажира оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление кондуктора.

В Тобольске пассажира оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление кондуктора.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске оштрафовали мужчину за оскорбление кондуктора. Грубияну пришлось расстаться с пятью тысячами рублей.

– Инцидент случился в автобусе «тройке». Высадили гражданина из-за отсутствия маски. Как рассказал сотрудник ПАТП в суде, были разногласия с пассажиром по поводу маски. Тот снял видео с оскорблениями и разместил его у себя на страничке в соцсети, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

После этого кондуктор написал заявление в полицию. Полицейские составили на гражданина административный материал. В настоящее время ролик удален.