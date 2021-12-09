Тюменец изготовил наркотик после душевного волнения на могиле отца. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Артема Кожина. Мужчину обвиняют в приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств.

28 июля 2021 года в огороде своего дома в селе Степное Сладковского района он собрал коноплю и начал изготавливать гашишное масло. Наркотик никому не сбывал. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся.

– Он пояснил, что вместе с женой приехал на могилу к отцу, чтобы установить ему памятник, где испытал душевное волнение и захотел расслабиться. Признался, что проходит лечение в реабилитационном центре от зависимости и наладил личную жизнь, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге употребить вещество он так и не решился. И, как сообщил мужчина, как раз в момент изготовления наркотика в дом зашли сотрудники полиции, которым он всё рассказал.

В итоге суд путем частичного сложения наказаний лишил Кожина свободы на 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.