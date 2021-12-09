Погода на 10 декабря 2021 года в Тюмени: к вечеру может начаться мелкий снег

В Тюмени к вечеру может начаться мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 декабря, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег.

Температура воздуха ночью минус 10 – 9 градусов, днем ожидается минус 6 – 7. Вечером столбики термометров покажут 7 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, западный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Романа, который имел дар исцеления телесных недугов и прожил в затворе. Единственным предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.